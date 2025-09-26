Президент Польши Навроцкий в последний раз подписал закон о помощи украинцам — детали

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает PAP.
Закон продлевает специальный статус для украинских беженцев до марта 2026 года, а также ограничивает выплаты и другие льготы.
Документ предусматривает, что выплаты по программе 800+ теперь будут зависеть от трудоустройства родителей.
Ключевые изменения
«Это последний закон, который президент Навроцкий подписывает, касающийся такой формы помощи гражданам Украины», – заявил Богуцкий.
Богуцкий отметил, что никакого другого закона о помощи гражданам Украины президент больше не подпишет, и что украинцы, в том числе те, кто оказался на территории Польши в связи с полномасштабной войной, должны будут перейти к «нормальным условиям» легализации.
Он добавил, что в понедельник в Сейм будут поданы законопроекты о продлении периода, после которого иностранцы смогут претендовать на польское гражданство.
