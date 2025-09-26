Президент Польши Навроцкий в последний раз подписал закон о помощи украинцам — детали

Закон продлевает специальный статус для украинских беженцев до марта 2026 года, а также ограничивает выплаты и другие льготы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает PAP.

Закон продлевает специальный статус для украинских беженцев до марта 2026 года, а также ограничивает выплаты и другие льготы.

Документ предусматривает, что выплаты по программе 800+ теперь будут зависеть от трудоустройства родителей.

Ключевые изменения

Отныне Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ежемесячно автоматически проверять, был ли иностранец трудоустроен в предыдущем месяце. Если да — выплата производится. В случае отсутствия работы — деньги не начисляются.

Новые правила касаются всех иностранцев, а не только украинцев.

Исключение сделано только для родителей детей с инвалидностью: если есть польское удостоверение об инвалидности, выплаты сохраняются независимо от статуса трудоустройства.

«Это последний закон, который президент Навроцкий подписывает, касающийся такой формы помощи гражданам Украины», – заявил Богуцкий.

Богуцкий отметил, что никакого другого закона о помощи гражданам Украины президент больше не подпишет, и что украинцы, в том числе те, кто оказался на территории Польши в связи с полномасштабной войной, должны будут перейти к «нормальным условиям» легализации.

Он добавил, что в понедельник в Сейм будут поданы законопроекты о продлении периода, после которого иностранцы смогут претендовать на польское гражданство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.