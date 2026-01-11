На Київщині запустили «Вагони незламності» для підтримки мешканців без світла

Мобільні пункти обігріву допоможуть людям під час тривалих відключень електропостачання.

Через наслідки російських атак у Київській області відкрили додаткові мобільні пункти незламності на базі семи вагонів від «Укрзалізниці». Про це повідомив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Для підтримки людей разом з Укрзалізницею запустили «Вагони незламності» – мобільні пункти обігріву на період тривалих відключень. Перші такі пункти вже працюють у Броварах, Борисполі та Василькові. Один вагон може одночасно допомогти близько 50 мешканцям», – зазначив Олексій Кулеба.

У Київській області також діє понад 50 стаціонарних пунктів незламності. За потреби розгортають додаткові, щоб допомога була максимально доступною.

На цей час без електропостачання залишаються понад 60 тисяч споживачів у 158 населених пунктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Водночас у Києві триває запуск тепломереж: тепло вже подається до шести тисяч житлових будинків, де його раніше не було через ворожі обстріли.

