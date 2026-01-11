  1. В Украине

В Киевской области запустили «Вагоны несокрушимости» для поддержки жителей без света

11:29, 11 января 2026
Мобильные пункты обогрева помогут людям во время длительных отключений электроснабжения.
В Киевской области запустили «Вагоны несокрушимости» для поддержки жителей без света
Из-за последствий российских атак в Киевской области открыли дополнительные мобильные пункты несокрушимости на базе семи вагонов от «Укрзализныци». Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Для поддержки людей вместе с Укрзализныцей запустили «Вагоны несокрушимости» — мобильные пункты обогрева на период длительных отключений. Первые такие пункты уже работают в Броварах, Борисполе и Василькове. Один вагон может одновременно помочь около 50 жителям», – отметил Алексей Кулеба.

В Киевской области также действует более 50 стационарных пунктов несокрушимости. При необходимости развертывают дополнительные, чтобы помощь была максимально доступной.

В настоящее время без электроснабжения остаются более 60 тысяч потребителей в 158 населенных пунктах. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

В то же время в Киеве продолжается запуск теплосетей: тепло уже подается в шесть тысяч жилых домов, где его ранее не было из-за вражеских обстрелов.

