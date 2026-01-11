Скільки ще будинків в Києві залишаються без тепла

Комунальники працюють цілодобово, але складна ситуація з енергопостачанням триває.

У столиці подачу тепла відновили майже у всіх будинках, однак без теплоносія залишаються понад тисяча багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Водопостачання, яке в деяких районах тимчасово перебивалося, повернули всім мешканцям. Нагадаємо, після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишалися близько шести тисяч будинків.

Відновлювальні роботи тривають, комунальники та енергетики працюють цілодобово. Водночас ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною, оскільки від електрики залежить робота теплопідприємств і водопостачання.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сильні морози, тож складна ситуація у столиці може тривати. Міські служби роблять усе можливе, щоб забезпечити мешканців необхідними послугами.

