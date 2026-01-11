  1. В Україні

Скільки ще будинків в Києві залишаються без тепла

11:47, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комунальники працюють цілодобово, але складна ситуація з енергопостачанням триває.
Скільки ще будинків в Києві залишаються без тепла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці подачу тепла відновили майже у всіх будинках, однак без теплоносія залишаються понад тисяча багатоповерхівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водопостачання, яке в деяких районах тимчасово перебивалося, повернули всім мешканцям. Нагадаємо, після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишалися близько шести тисяч будинків.

Відновлювальні роботи тривають, комунальники та енергетики працюють цілодобово. Водночас ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною, оскільки від електрики залежить робота теплопідприємств і водопостачання.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сильні морози, тож складна ситуація у столиці може тривати. Міські служби роблять усе можливе, щоб забезпечити мешканців необхідними послугами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ світло опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]