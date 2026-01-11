Сколько еще домов в Киеве остаются без тепла

Коммунальщики работают круглосуточно, но сложная ситуация с энергоснабжением продолжается.

В столице подачу тепла восстановили почти во всех домах, однако без теплоносителя остаются более тысячи многоэтажек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Водоснабжение, которое в некоторых районах временно перебивалось, вернули всем жителям. Напомним, после последней массированной атаки врага без теплоснабжения оставались около шести тысяч домов.

Восстановительные работы продолжаются, коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. В то же время ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной, поскольку от электричества зависит работа теплопредприятий и водоснабжения.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, поэтому сложная ситуация в столице может продолжаться. Городские службы делают все возможное, чтобы обеспечить жителей необходимыми услугами.

