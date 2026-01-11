  1. В Україні

Як обчислюється для фізосіб податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – пояснення

11:11, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податок обчислюється за базою з урахуванням зменшення на 60–180 кв. м та ставки, встановленої для кожного типу об’єкта.
Як обчислюється для фізосіб податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – пояснення
Фото: km.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило порядок обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з підпунктом 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України, база оподаткування зменшується:

  • для однієї квартири або всіх квартир платника — на 60 кв. м;
  • для одного будинку або всіх будинків — на 120 кв. м;
  • при наявності об’єктів різних видів — на 180 кв. м.

Податок обчислюється контролюючим органом за місцем реєстрації власника. Якщо у власності один об’єкт, податок розраховується за базою, зменшеною відповідно до зазначених норм, і ставкою податку. Для кількох об’єктів одного типу податок визначається за сумарною площею всіх об’єктів відповідного типу. При наявності об’єктів різних типів застосовується зменшення на 180 кв. м, а розподіл суми податку між об’єктами здійснюється пропорційно їхній площі.

Для об’єктів нежитлової нерухомості податок обчислюється за загальною площею кожного об’єкта та відповідною ставкою.

За правилами підпункту 266.7.1, якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку — 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 грн на рік за кожний такий об’єкт.

Податкові повідомлення-рішення про сплату надсилаються платнику до 1 липня року, що настає за базовим податковим періодом, з детальним розрахунком, ставками та інформацією про надані пільги.

Для новостворених об’єктів податок сплачується з місяця набуття права власності. Контролюючі органи також інформують відповідні органи за місцем розташування об’єктів про надіслані податкові повідомлення у десятиденний строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]