Як обчислюється для фізосіб податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – пояснення

Податок обчислюється за базою з урахуванням зменшення на 60–180 кв. м та ставки, встановленої для кожного типу об’єкта.

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило порядок обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб.

Згідно з підпунктом 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України, база оподаткування зменшується:

для однієї квартири або всіх квартир платника — на 60 кв. м;

для одного будинку або всіх будинків — на 120 кв. м;

при наявності об’єктів різних видів — на 180 кв. м.

Податок обчислюється контролюючим органом за місцем реєстрації власника. Якщо у власності один об’єкт, податок розраховується за базою, зменшеною відповідно до зазначених норм, і ставкою податку. Для кількох об’єктів одного типу податок визначається за сумарною площею всіх об’єктів відповідного типу. При наявності об’єктів різних типів застосовується зменшення на 180 кв. м, а розподіл суми податку між об’єктами здійснюється пропорційно їхній площі.

Для об’єктів нежитлової нерухомості податок обчислюється за загальною площею кожного об’єкта та відповідною ставкою.

За правилами підпункту 266.7.1, якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку — 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 грн на рік за кожний такий об’єкт.

Податкові повідомлення-рішення про сплату надсилаються платнику до 1 липня року, що настає за базовим податковим періодом, з детальним розрахунком, ставками та інформацією про надані пільги.

Для новостворених об’єктів податок сплачується з місяця набуття права власності. Контролюючі органи також інформують відповідні органи за місцем розташування об’єктів про надіслані податкові повідомлення у десятиденний строк.

