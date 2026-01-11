  1. В Украине

Как рассчитывается для физических лиц налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – объяснение

11:11, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налог рассчитывается по базе с учетом уменьшения на 60–180 кв. м и ставки, установленной для каждого типа объекта.
Как рассчитывается для физических лиц налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – объяснение
Фото: km.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило порядок исчисления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно подпункту 266.4.1 статьи 266 Налогового кодекса Украины, база налогообложения уменьшается:

  • для одной квартиры или всех квартир плательщика — на 60 кв. м;
  • для одного дома или всех домов — на 120 кв. м;
  • при наличии объектов разных видов — на 180 кв. м.

Налог исчисляется контролирующим органом по месту регистрации владельца. Если в собственности один объект, налог рассчитывается по базе, уменьшенной в соответствии с указанными нормами, и ставке налога. Для нескольких объектов одного типа налог определяется по суммарной площади всех объектов соответствующего типа. При наличии объектов разных типов применяется уменьшение на 180 кв. м, а распределение суммы налога между объектами осуществляется пропорционально их площади.

Для объектов нежилой недвижимости налог исчисляется по общей площади каждого объекта и соответствующей ставке.

По правилам подпункта 266.7.1, если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома — 500 кв. м, к сумме налога добавляется 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Налоговые уведомления-решения об уплате направляются плательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом, с подробным расчетом, ставками и информацией о предоставленных льготах.

Для вновь созданных объектов налог уплачивается с месяца приобретения права собственности. Контролирующие органы также информируют соответствующие органы по месту расположения объектов о направленных налоговых уведомлениях в десятидневный срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]