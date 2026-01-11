Как рассчитывается для физических лиц налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – объяснение

Налог рассчитывается по базе с учетом уменьшения на 60–180 кв. м и ставки, установленной для каждого типа объекта.

Фото: km.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило порядок исчисления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц.

Согласно подпункту 266.4.1 статьи 266 Налогового кодекса Украины, база налогообложения уменьшается:

для одной квартиры или всех квартир плательщика — на 60 кв. м;

для одного дома или всех домов — на 120 кв. м;

при наличии объектов разных видов — на 180 кв. м.

Налог исчисляется контролирующим органом по месту регистрации владельца. Если в собственности один объект, налог рассчитывается по базе, уменьшенной в соответствии с указанными нормами, и ставке налога. Для нескольких объектов одного типа налог определяется по суммарной площади всех объектов соответствующего типа. При наличии объектов разных типов применяется уменьшение на 180 кв. м, а распределение суммы налога между объектами осуществляется пропорционально их площади.

Для объектов нежилой недвижимости налог исчисляется по общей площади каждого объекта и соответствующей ставке.

По правилам подпункта 266.7.1, если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома — 500 кв. м, к сумме налога добавляется 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Налоговые уведомления-решения об уплате направляются плательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом, с подробным расчетом, ставками и информацией о предоставленных льготах.

Для вновь созданных объектов налог уплачивается с месяца приобретения права собственности. Контролирующие органы также информируют соответствующие органы по месту расположения объектов о направленных налоговых уведомлениях в десятидневный срок.

