  1. В Україні

Кількість ФОП в Україні зростає через ухилення від податків, а не економіку — Гетманцев

12:05, 11 січня 2026
Гетманцев повідомив про поширення схем єдиного податку серед бізнесу.
Кількість ФОП в Україні зростає через ухилення від податків, а не економіку — Гетманцев
Кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні зростає щороку, навіть під час війни, але не через економічне зростання, а через поширення схем ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Математика говорить сама за себе», — зазначив він, підкресливши, що збільшення числа ФОП не відображає стан економіки, а є наслідком законодавчих прогалин і схем обходу податків.

Гетманцев також закликав тих, хто прагне «подолати тінь у 2026 році», долучатися до його команди, не уточнивши конкретні ініціативи. Він додав, що зростання числа ФОП відбувається всупереч апокаліптичним прогнозам окремих економістів і футурологів, і зазначив, що реальна причина цього явища — структурні проблеми оподаткування бізнесу.

Раніше Гетманцев повідомив, що кількість ФОП зростає, але бізнес дробиться. За його словами з початку повномасштабного вторгнення кількість нових реєстрацій сягнула понад 201 тисячу, а лише за вісім місяців 2025 року — 65,6 тисячі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні за 11 місяців 2025 року закрилося понад 250 тисяч ФОПів.Найвразливішою у 2025 році стала сфера роздрібної торгівлі. У середньому такі бізнеси працюють менше трьох років. Найдовше в Україні працюють ФОПи, зайняті у складському господарстві — у середньому понад 6 років. Найменш життєздатними виявилися ФОПи-кур’єри.

Додамо, Кабмін зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує доручити Уряду розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом про пом’якшення податків для ФОП. Як зазначається у пояснювальній записці, за даними Державної служби статистики, в Україні станом на 1 жовтня 2025 року нараховується 1 млн 774 тисячі ФОПів усіх груп оподаткування. Лише кількість створених ними робочих місць становить щонайменше 673 тисячі. Вони забезпечують податкові надходження, включно з внесками на оборону, формують основу середнього класу та становлять важливу складову соціальної сфери суспільства.

Радикальна зміна правил гри в умовах російської збройної агресії призводить до ризику не лише не досягти поставлених фіскальних цілей, а й завдати довгострокової шкоди економічній екосистемі.

В  умовах дії воєнного часу на території України подальше підвищення податкового навантаження на малий та середній бізнес є стратегічною помилкою. Бізнес сьогодні стикається з руйнуванням логістичних ланцюгів; дефіцитом електроенергії та додатковими витратами на автономність; нестачею робочої сили через міграцію та мобілізацію.

За словами ініціаторів, Проект Постанови спрямований на збереження економічного потенціалу України шляхом ініціювання Урядом переговорного процесу з МВФ. Завданням акта є отримання згоди міжнародних партнерів на встановлення мораторію на підвищення податкових ставок та запровадження нових фіскальних обтяжень для малого та середнього бізнесу до кінця дії воєнного стану.

Кабінет Міністрів України ФОП податки Данило Гетманцев

