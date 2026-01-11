Кількість ФОП в Україні зростає через ухилення від податків, а не економіку — Гетманцев

Гетманцев повідомив про поширення схем єдиного податку серед бізнесу.

Кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні зростає щороку, навіть під час війни, але не через економічне зростання, а через поширення схем ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Математика говорить сама за себе», — зазначив він, підкресливши, що збільшення числа ФОП не відображає стан економіки, а є наслідком законодавчих прогалин і схем обходу податків.

Гетманцев також закликав тих, хто прагне «подолати тінь у 2026 році», долучатися до його команди, не уточнивши конкретні ініціативи. Він додав, що зростання числа ФОП відбувається всупереч апокаліптичним прогнозам окремих економістів і футурологів, і зазначив, що реальна причина цього явища — структурні проблеми оподаткування бізнесу.

Раніше Гетманцев повідомив, що кількість ФОП зростає, але бізнес дробиться. За його словами з початку повномасштабного вторгнення кількість нових реєстрацій сягнула понад 201 тисячу, а лише за вісім місяців 2025 року — 65,6 тисячі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні за 11 місяців 2025 року закрилося понад 250 тисяч ФОПів.Найвразливішою у 2025 році стала сфера роздрібної торгівлі. У середньому такі бізнеси працюють менше трьох років. Найдовше в Україні працюють ФОПи, зайняті у складському господарстві — у середньому понад 6 років. Найменш життєздатними виявилися ФОПи-кур’єри.

Додамо, Кабмін зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує доручити Уряду розпочати переговори з Міжнародним валютним фондом про пом’якшення податків для ФОП. Як зазначається у пояснювальній записці, за даними Державної служби статистики, в Україні станом на 1 жовтня 2025 року нараховується 1 млн 774 тисячі ФОПів усіх груп оподаткування. Лише кількість створених ними робочих місць становить щонайменше 673 тисячі. Вони забезпечують податкові надходження, включно з внесками на оборону, формують основу середнього класу та становлять важливу складову соціальної сфери суспільства.

Радикальна зміна правил гри в умовах російської збройної агресії призводить до ризику не лише не досягти поставлених фіскальних цілей, а й завдати довгострокової шкоди економічній екосистемі.

В умовах дії воєнного часу на території України подальше підвищення податкового навантаження на малий та середній бізнес є стратегічною помилкою. Бізнес сьогодні стикається з руйнуванням логістичних ланцюгів; дефіцитом електроенергії та додатковими витратами на автономність; нестачею робочої сили через міграцію та мобілізацію.

За словами ініціаторів, Проект Постанови спрямований на збереження економічного потенціалу України шляхом ініціювання Урядом переговорного процесу з МВФ. Завданням акта є отримання згоди міжнародних партнерів на встановлення мораторію на підвищення податкових ставок та запровадження нових фіскальних обтяжень для малого та середнього бізнесу до кінця дії воєнного стану.

