  1. В Украине

Количество ФЛП в Украине растет из-за уклонения от налогов, а не экономики — Гетманцев

12:05, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гетманцев сообщил о распространении схем единого налога среди бизнеса.
Количество ФЛП в Украине растет из-за уклонения от налогов, а не экономики — Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине растет каждый год, даже во время войны, но не из-за экономического роста, а из-за распространения схем уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса через единый налог. Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Математика говорит сама за себя», — отметил он, подчеркнув, что увеличение числа ФЛП не отражает состояние экономики, а является следствием законодательных пробелов и схем обхода налогов.

Гетманцев также призвал тех, кто стремится «преодолеть тень в 2026 году», присоединяться к его команде, не уточнив конкретные инициативы. Он добавил, что рост числа ФЛП происходит вопреки апокалиптическим прогнозам отдельных экономистов и футурологов, и отметил, что реальная причина этого явления — структурные проблемы налогообложения бизнеса.

Ранее Гетманцев сообщил, что количество ФЛП растет, но бизнес дробится. По его словам, с начала полномасштабного вторжения количество новых регистраций достигло более 201 тысячи, а только за восемь месяцев 2025 года — 65,6 тысячи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч ФЛП. Наиболее уязвимой в 2025 году стала сфера розничной торговли. В среднем такие бизнесы работают менее трех лет. Дольше всего в Украине работают ФЛП, занятые в складском хозяйстве — в среднем более 6 лет. Наименее жизнеспособными оказались ФЛП-курьеры.

Добавим, что Кабмин зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Государственной службы статистики, в Украине по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывается 1 млн 774 тысячи ФЛП всех групп налогообложения. Только количество созданных ими рабочих мест составляет не менее 673 тысяч. Они обеспечивают налоговые поступления, включая взносы на оборону, формируют основу среднего класса и составляют важную составляющую социальной сферы общества.

Радикальное изменение правил игры в условиях российской вооруженной агрессии приводит к риску не только не достичь поставленных фискальных целей, но и нанести долгосрочный ущерб экономической экосистеме.

В условиях военного времени на территории Украины дальнейшее повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес является стратегической ошибкой. Бизнес сегодня сталкивается с разрушением логистических цепочек; дефицитом электроэнергии и дополнительными расходами на автономность; нехваткой рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

По словам инициаторов, Проект Постановления направлен на сохранение экономического потенциала Украины путем инициирования Правительством переговорного процесса с МВФ. Задачей акта является получение согласия международных партнеров на установление моратория на повышение налоговых ставок и введение новых фискальных обременений для малого и среднего бизнеса до конца действия военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ФЛП налоги Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]