Количество ФЛП в Украине растет из-за уклонения от налогов, а не экономики — Гетманцев

Гетманцев сообщил о распространении схем единого налога среди бизнеса.

Количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине растет каждый год, даже во время войны, но не из-за экономического роста, а из-за распространения схем уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса через единый налог. Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Математика говорит сама за себя», — отметил он, подчеркнув, что увеличение числа ФЛП не отражает состояние экономики, а является следствием законодательных пробелов и схем обхода налогов.

Гетманцев также призвал тех, кто стремится «преодолеть тень в 2026 году», присоединяться к его команде, не уточнив конкретные инициативы. Он добавил, что рост числа ФЛП происходит вопреки апокалиптическим прогнозам отдельных экономистов и футурологов, и отметил, что реальная причина этого явления — структурные проблемы налогообложения бизнеса.

Ранее Гетманцев сообщил, что количество ФЛП растет, но бизнес дробится. По его словам, с начала полномасштабного вторжения количество новых регистраций достигло более 201 тысячи, а только за восемь месяцев 2025 года — 65,6 тысячи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч ФЛП. Наиболее уязвимой в 2025 году стала сфера розничной торговли. В среднем такие бизнесы работают менее трех лет. Дольше всего в Украине работают ФЛП, занятые в складском хозяйстве — в среднем более 6 лет. Наименее жизнеспособными оказались ФЛП-курьеры.

Добавим, что Кабмин зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Государственной службы статистики, в Украине по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывается 1 млн 774 тысячи ФЛП всех групп налогообложения. Только количество созданных ими рабочих мест составляет не менее 673 тысяч. Они обеспечивают налоговые поступления, включая взносы на оборону, формируют основу среднего класса и составляют важную составляющую социальной сферы общества.

Радикальное изменение правил игры в условиях российской вооруженной агрессии приводит к риску не только не достичь поставленных фискальных целей, но и нанести долгосрочный ущерб экономической экосистеме.

В условиях военного времени на территории Украины дальнейшее повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес является стратегической ошибкой. Бизнес сегодня сталкивается с разрушением логистических цепочек; дефицитом электроэнергии и дополнительными расходами на автономность; нехваткой рабочей силы из-за миграции и мобилизации.

По словам инициаторов, Проект Постановления направлен на сохранение экономического потенциала Украины путем инициирования Правительством переговорного процесса с МВФ. Задачей акта является получение согласия международных партнеров на установление моратория на повышение налоговых ставок и введение новых фискальных обременений для малого и среднего бизнеса до конца действия военного положения.

