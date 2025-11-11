  1. В Украине

Количество ФЛП растет, но бизнес дробится — Гетманцев рассказал о налоговых схемах

11:12, 11 ноября 2025
Количество зарегистрированных ФЛП в Украине увеличивается.
В Украине фиксируется рост числа зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, с начала полномасштабного вторжения количество новых регистраций достигло более 201 тысячи, а только за восемь месяцев 2025 года — 65,6 тысячи.

Несмотря на это, Гетманцев подчеркнул, что увеличение количества ФЛП не следует рассматривать как свидетельство экономического роста. По его словам, этот показатель не отражает реального состояния экономики и не является признаком «экономического чуда».

Политик напомнил, что в начале 2025 года произошло массовое закрытие «спящих» ФЛП первой и второй групп в связи с восстановлением довоенных правил уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и введением обязательного военного сбора в размере 800 гривен в месяц, независимо от того, ведет ли предприниматель деятельность.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что упрощенная система налогообложения создана для поддержки малого бизнеса, а не для схем уклонения крупного.

«На практике, к сожалению, в Украине она до сих пор массово используется для уклонения от уплаты налогов путем дробления бизнеса на ФЛП. Ритейл, рестораны, отели и другие сферы — мы видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки „предпринимателей“, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда почти каждая копейка идет на армию», — отметил Гетманцев.

бизнес налоговая ФЛП налоги Даниил Гетманцев

