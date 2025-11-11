  1. В Україні

Кількість ФОП зростає, але бізнес дробиться — Гетманцев розповів про податкові схеми

11:12, 11 листопада 2025
Кількість зареєстрованих ФОП в Україні зростає.
В Україні фіксують зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП). Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, з початку повномасштабного вторгнення кількість нових реєстрацій сягнула понад 201 тисячу, а лише за вісім місяців 2025 року65,6 тисячі.

Попри це, Гетманцев наголосив, що збільшення кількості ФОП не слід розцінювати як свідчення економічного зростання. За його словами, цей показник не відображає реального стану економіки та не є ознакою «економічного дива».

Політик нагадав, що на початку 2025 року відбулося масове закриття «сплячих» ФОПів першої та другої груп через відновлення довоєнних правил сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та запровадження обов’язкового військового збору у 800 гривень на місяць, незалежно від того, чи здійснює підприємець діяльність.

Водночас Гетманцев підкреслив, що спрощена система оподаткування створена для підтримки малого бізнесу, а не для схем ухилення великого.

«В реальності ж, на жаль, в Україні вона досі масово використовується для ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу на ФОП. Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери – бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки «підприємців», щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — зазначив Гетманцев.

бізнес податкова ФОП податки Данило Гетманцев

