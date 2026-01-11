  1. В Україні

На Буковині водій позашляховика травмував прикордонника та втік – до його пошуків залучили авіацію, БПЛА

12:41, 11 січня 2026
Правоохоронці шукають керманича, який намагався прорватися за кордон із Румунією.
Напередодні на Буковині прикордонний наряд відділення «Черепківці» помітив позашляховик «Рендж Ровер» на іноземній реєстрації, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, водій проігнорував вимогу зупинитися та намагався прорватися через лінію інженерно-загороджувальних споруд, створивши небезпеку для життя та здоров’я прикордонного наряду. Під час маневру один із військовослужбовців отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Прикордонника оперативно госпіталізували та прооперували, загрози його життю немає.

Для зупинки порушника охоронці кордону здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого водій розвернувся та зник з місця події.

За кілька годин транспортний засіб знайшли на околиці одного з прикордонних населених пунктів. До пошукових заходів залучили гелікоптер прикордонної авіації, операторів БПЛА та службових собак. Під час операції затримали шістьох громадян України, які перебували у транспортному засобі під час спроби прориву кордону.

Пошуки водія, який спричинив травмування прикордонника та втік, тривають.

Румунія Закарпаття прикордонники кордон перетин кордону

