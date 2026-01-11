На Буковине водитель внедорожника травмировал пограничника и скрылся – к его поискам привлекли авиацию, БПЛА

Правоохранители ищут водителя, который пытался прорваться за границу с Румынией.

Накануне на Буковине пограничный наряд отделения «Черепковцы» заметил внедорожник «Рендж Ровер» на иностранной регистрации, который двигался в сторону украинско-румынской границы. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, водитель проигнорировал требование остановиться и пытался прорваться через линию инженерно-заградительных сооружений, создав опасность для жизни и здоровья пограничного наряда. Во время маневра один из военнослужащих получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пограничника оперативно госпитализировали и прооперировали, угрозы его жизни нет.

Для остановки нарушителя пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего водитель развернулся и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов транспортное средство нашли на окраине одного из приграничных населенных пунктов. К поисковым мероприятиям привлекли вертолет пограничной авиации, операторов БПЛА и служебных собак. Во время операции задержали шестерых граждан Украины, которые находились в транспортном средстве во время попытки прорыва границы.

Поиски водителя, который травмировал пограничника и скрылся, продолжаются.

