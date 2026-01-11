  1. В Украине

На Буковине водитель внедорожника травмировал пограничника и скрылся – к его поискам привлекли авиацию, БПЛА

12:41, 11 января 2026
Правоохранители ищут водителя, который пытался прорваться за границу с Румынией.
Накануне на Буковине пограничный наряд отделения «Черепковцы» заметил внедорожник «Рендж Ровер» на иностранной регистрации, который двигался в сторону украинско-румынской границы. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, водитель проигнорировал требование остановиться и пытался прорваться через линию инженерно-заградительных сооружений, создав опасность для жизни и здоровья пограничного наряда. Во время маневра один из военнослужащих получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пограничника оперативно госпитализировали и прооперировали, угрозы его жизни нет.

Для остановки нарушителя пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего водитель развернулся и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов транспортное средство нашли на окраине одного из приграничных населенных пунктов. К поисковым мероприятиям привлекли вертолет пограничной авиации, операторов БПЛА и служебных собак. Во время операции задержали шестерых граждан Украины, которые находились в транспортном средстве во время попытки прорыва границы.

Поиски водителя, который травмировал пограничника и скрылся, продолжаются.

Румыния Закарпатье пограничники граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

