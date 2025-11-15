  1. В мире

Президент Польши Навроцкий заявил, что в последний раз подписал закон о помощи беженцам из Украины

20:36, 15 ноября 2025
Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.
Фото: the-warsaw.pl
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что согласился подписать обновленную версию закона о выплатах для украинцев только после внесения изменений, которые, по его словам, «устраняют несправедливые положения», пишет gazeta.pl.

Первая редакция документа предусматривала возможность получения выплаты 800+ даже гражданами Украины, которые не работают в Польше. Навроцкий назвал такое решение «нечестным по отношению к полякам» и отказался ставить свою подпись.

Второй вариант, частично учтя его замечания, президент в итоге одобрил. При этом он подчеркнул, что «это последний случай, когда он поддерживает подобные законодательные инициативы».

«Уже во второй раз я подписываю такой закон, потому что не хочу быть президентом хаоса. Но подчеркиваю — это последний раз. Если нас смотрят премьер и парламентское большинство, то хочу напомнить: закон о помощи украинцам я подписал в последний раз», — заявил Навроцкий.

Глава Польши добавил, что после трех лет войны украинцы должны получать поддержку на тех же условиях, что и другие национальные меньшинства в Польше. По его словам, он ожидает, что все последующие решения будут «реалистичными и справедливыми», а не создавать дополнительное напряжение.

Польша Украина беженец

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

