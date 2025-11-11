Чи передбачає законопроект про виконавче провадження можливість забирати єдине житло для покриття боргів — відповідь Дениса Маслова

Денис Маслов нагадав, що стаття 48 чинного закону про виконавче провадження передбачає, що єдине житло і зараз може бути стягнуте з боржника, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроект про цифровізацію виконавчого провадження.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов заявив, що документ передовсім спрямований на покращення процедури зняття обтяжень із рахунків боржників.

«Одна з головних цілей цього законопроекту – зробити так, щоб після сплати боргу через додаток, через банк, через термінали в автоматичному порядку відбувалося зняття арешту. Для цього потрібне підключення всіх банків в Україні до системи, пов'язаної з електронною системою виконавчого провадження, щоб не треба було арештовувати декілька рахунків у різних банках однієї особи в одному виконавчому провадженні. Тобто фактично ідеться про покращення зняття обтяжень із рахунків, а не про додаткові можливості накласти арешт на боржників», - зазначив політик.

Денис Маслов нагадав, що ухвалення законопроекту №14005 передбачене планом Ukraine Facility, за яким Україна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу.

Також нардеп додав, що наразі довкола цієї законодавчої ініціативи почали свідомо створювати певні міфи та використовувати різні маніпуляції. Українців лякають, що нібито ухвалення законопроекту дасть можливість забрати єдине житло для покриття боргів.

«Стаття 48 чинного закону про виконавче провадження, який був ухвалений у 2016 році, передбачає, що єдине житло і зараз може бути стягнуте з боржника, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Проте це зробити неможливо без виконавчого провадження, без рішення суду. Законопроект №14005 жодним чином цих положень не змінює. Що стосується майна рухомого то тут не передбачається ніяких додаткових обтяжень», - резюмував парламентарій.

