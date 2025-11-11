  1. Законодательство
Предусматривает ли законопроект об исполнительном производстве возможность забирать единственное жилье для покрытия долгов — ответ Дениса Маслова

10:00, 11 ноября 2025
Денис Маслов напомнил, что статья 48 действующего закона об исполнительном производстве предусматривает, что единственное жилье и сейчас может быть взыскано с должника, если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект о цифровизации исполнительного производства.

Народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что документ в первую очередь направлен на улучшение процедуры снятия обременений с счетов должников.

«Одна из главных целей этого законопроекта — сделать так, чтобы после погашения долга через приложение, через банк, через терминалы в автоматическом порядке происходило снятие ареста. Для этого необходимо подключение всех банков в Украине к системе, связанной с электронной системой исполнительного производства, чтобы не приходилось арестовывать несколько счетов в разных банках одного лица в одном исполнительном производстве. То есть фактически речь идет об улучшении снятия обременений со счетов, а не о дополнительных возможностях наложения ареста на должников», — отметил политик.

Денис Маслов напомнил, что принятие законопроекта №14005 предусмотрено планом Ukraine Facility, в рамках которого Украина получает финансовую помощь от Европейского Союза.

Также народный депутат добавил, что вокруг этой законодательной инициативы начали сознательно создавать определенные мифы и использовать различные манипуляции. Украинцев пугают тем, что якобы принятие законопроекта даст возможность забирать единственное жилье для покрытия долгов.

«Статья 48 действующего закона об исполнительном производстве, принятого в 2016 году, предусматривает, что единственное жилье и сейчас может быть взыскано с должника, если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат. Однако это невозможно сделать без исполнительного производства, без решения суда. Законопроект №14005 никоим образом этих положений не изменяет. Что касается движимого имущества, то здесь не предусматривается никаких дополнительных обременений», — резюмировал парламентарий.

Верховная Рада Украины

