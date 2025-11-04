Верховная Рада приняла за основу законопроект о цифровизации исполнительного производства

Документ предполагает расширение возможностей автоматизированной системы исполнительного производства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 4 ноября приняла за основу законопроект о упрощении исполнительного производства через цифровизацию №14005.

Цель законопроекта — обеспечить выполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) путем цифровизации отдельных этапов исполнительного производства, оптимизации его стадий и сокращения сроков совершения исполнительных действий.

Документ предусматривает расширение возможностей автоматизированной системы исполнительного производства, её взаимодействие с государственными реестрами, банками и другими учреждениями, а также устанавливает механизм исключения должника из реестра и снятия арестов после погашения задолженности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Рада предпримет новую попытку принять законопроект о цифровизации исполнительного производства. Напомним, что соответствующие попытки принять законопроект Кабмина №9363, внесённый ещё в июне 2023 года, ранее не увенчались успехом.

Новым законопроектом №14005 предусмотрено внесение изменений в законы «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В частности, предусматривается:

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в том числе по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платёжных услуг и т. д.;

внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами;

в случае обращения лица для совершения действий по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий в отношении имущества должника, кроме случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае поступления на счёт органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения, автоматизированная система исполнительного производства автоматически формирует уведомление о погашении задолженности. Это уведомление является основанием для исключения данных о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста с его средств, электронных денег и ценных бумаг, существующих в электронной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.