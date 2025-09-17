Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

Верховная Рада осуществит еще одну попытку принять законопроект о цифровизации исполнительного производства. Напомним, что соответствующие попытки принять законопроект Кабмина 9363, который был внесен еще в июне 2023 года, ранее не прошли.

В то же время, заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировал 4 сентября аналогичный законопроект 14005. Его уже рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Среди прочего, предполагается:

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, относительно взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими предоставителями платежных услуг и т.д.;

введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами;

в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий по имуществу должника, кроме случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае поступления на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, которые подлежат взысканию во время выполнения такого решения, автоматизированная система исполнительного производства формирует уведомление о погашении задолженности по исполнительному производству, что является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста со средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме.

Автор: Наталя Мамченко

