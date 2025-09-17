Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Верховная Рада осуществит еще одну попытку принять законопроект о цифровизации исполнительного производства. Напомним, что соответствующие попытки принять законопроект Кабмина 9363, который был внесен еще в июне 2023 года, ранее не прошли.
В то же время, заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировал 4 сентября аналогичный законопроект 14005. Его уже рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Среди прочего, предполагается:
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае поступления на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, которые подлежат взысканию во время выполнения такого решения, автоматизированная система исполнительного производства формирует уведомление о погашении задолженности по исполнительному производству, что является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста со средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.