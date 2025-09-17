Практика судів
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

11:53, 17 вересня 2025
Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження
Верховна Рада здійснить ще одну спробу прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження. Нагадаємо, що відповідні спроби прийняти законопроект Кабміну 9363, який був внесений ще у червні 2023 року, раніше не пройшли.

Водночас, заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець разом з колегами зареєстрував 4 вересня аналогічний законопроект 14005. Його вже рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Серед іншого, передбачається:

  • розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами;
  • у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дії щодо майна боржника, крім випадків, передбачених законом.

Крім того, законопроектом передбачено, що у разі надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання такого рішення, автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням, що є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів, що існують в електронній формі.

Автор: Наталя Мамченко

