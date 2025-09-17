Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Верховна Рада здійснить ще одну спробу прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження. Нагадаємо, що відповідні спроби прийняти законопроект Кабміну 9363, який був внесений ще у червні 2023 року, раніше не пройшли.
Водночас, заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець разом з колегами зареєстрував 4 вересня аналогічний законопроект 14005. Його вже рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правової політики.
Законопроектом передбачено внесення змін до законів «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Серед іншого, передбачається:
Крім того, законопроектом передбачено, що у разі надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання такого рішення, автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням, що є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів, що існують в електронній формі.
Автор: Наталя Мамченко
