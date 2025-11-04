Верховна Рада прийняла за основу законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Документ передбачає розширення можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження.

Верховна Рада 4 листопада прийняла за основу законопроект щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію №14005.

Мета законопроекту — забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.

Документ передбачає розширення можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження, її взаємодію з державними реєстрами, банками та іншими установами, а також встановлює механізм виключення боржника з реєстру та зняття арештів після погашення заборгованості.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Рада здійснить нову спробу прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження. Нагадаємо, що відповідні спроби прийняти законопроект Кабміну 9363, який був внесений ще у червні 2023 року, раніше не пройшли.

Новим законопроектом №14005 передбачено внесення змін до законів «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Серед іншого, передбачається:

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами;

у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дії щодо майна боржника, крім випадків, передбачених законом.

Окрім цього, законопроектом передбачено, що у разі надходження на рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання рішення, автоматизована система виконавчого провадження автоматично формує повідомлення про погашення заборгованості. Це повідомлення є підставою для виключення даних про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з його коштів, електронних грошей і цінних паперів, що існують в електронній формі.

