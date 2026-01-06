Кабмін вніс подання Президенту про призначення голів чотирьох ОВА

Після співбесід з кандидатами уряд вніс подання про їхнє призначення на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами уряд вніс подання Президенту Володимиру Зеленському щодо призначення цих кандидатур, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, кадрові зміни спрямовані на посилення стійкості регіонів, зокрема прифронтових. Це включає питання оборони, підтримки ветеранів, розвитку освіти, промисловості та місцевих громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.