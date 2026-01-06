Кабмин внес представление Президенту о назначении глав четырех ОГА

После собеседований с кандидатами правительство внесло представление об их назначении на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой ОГА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По их результатам правительство внесло представление Президенту Владимиру Зеленскому о назначении этих кандидатур, сообщила премьер-министр Юлия Свириленко.

По словам Свириленко, кадровые изменения направлены на усиление устойчивости регионов, в частности прифронтовых. Это включает вопросы обороны, поддержки ветеранов, развития образования, промышленности и местных общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.