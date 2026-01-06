  1. Суспільство

Як поновити виплату пенсії у разі непроходження фізичної ідентифікації — роз’яснення ПФУ

16:42, 6 січня 2026
Якщо особі припинили платити пенсію через непроходження фізичної ідентифікації, то її можна поновити.
Якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Що необхідно зробити:

- пройти фізичну ідентифікацію;

- подати заяву про поновлення виплати.

Як подати заяву:

- онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України у разі встановлення особи отримувача в режимі відеоконференцзв’язку;

- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Для тих, хто за кордоном, — поштою до органу Пенсійного фонду, разом із документом, підтверджуючим факт, що особа є живою, оформленим через дипломатичну установу, та іншими документами, передбаченими пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

Виплата після поновлення

Пенсійний фонд України поновлює виплату пенсії/страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплати.

Також у ПФ додали, що мешканцям тимчасово окупованих територій та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії та страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/ страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.  

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні





