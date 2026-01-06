Как возобновить выплату пенсии в случае непрохождения физической идентификации — разъяснение ПФУ
Если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Что необходимо сделать:
- пройти физическую идентификацию;
- подать заявление о возобновлении выплаты.
Как подать заявление:
- онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины при установлении личности получателя в режиме видеоконференцсвязи;
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Для тех, кто находится за границей, — по почте в орган Пенсионного фонда вместе с документом, подтверждающим факт того, что лицо живо, оформленным через дипломатическое учреждение, а также с другими документами, предусмотренными пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.
Выплата после возобновления
Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.
Также в ПФУ добавили, что жителям временно оккупированных территорий и лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, выплата пенсии и страховых выплат осуществляется только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.
