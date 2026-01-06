  1. Общество

Как возобновить выплату пенсии в случае непрохождения физической идентификации — разъяснение ПФУ

16:42, 6 января 2026
Если лицу прекратили выплачивать пенсию из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить.
Если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Что необходимо сделать:

  • пройти физическую идентификацию;
  • подать заявление о возобновлении выплаты.

Как подать заявление:

  • онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины при установлении личности получателя в режиме видеоконференцсвязи;
  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Для тех, кто находится за границей, — по почте в орган Пенсионного фонда вместе с документом, подтверждающим факт того, что лицо живо, оформленным через дипломатическое учреждение, а также с другими документами, предусмотренными пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

Выплата после возобновления

Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.

Также в ПФУ добавили, что жителям временно оккупированных территорий и лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, выплата пенсии и страховых выплат осуществляется только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

