Как возобновить выплату пенсии в случае непрохождения физической идентификации — разъяснение ПФУ

Если лицу прекратили выплачивать пенсию из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Что необходимо сделать:

пройти физическую идентификацию;

подать заявление о возобновлении выплаты.

Как подать заявление:

онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины при установлении личности получателя в режиме видеоконференцсвязи;

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Для тех, кто находится за границей, — по почте в орган Пенсионного фонда вместе с документом, подтверждающим факт того, что лицо живо, оформленным через дипломатическое учреждение, а также с другими документами, предусмотренными пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

Выплата после возобновления

Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.

Также в ПФУ добавили, что жителям временно оккупированных территорий и лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, выплата пенсии и страховых выплат осуществляется только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.