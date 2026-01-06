Brave1 Market став джерелом аналітики – які дані доступні виробникам
У маркетплейс оборонних технологій Brave1 Market інтегрували реальні бойові дані, що дозволяє українським виробникам напряму відстежувати ефективність власних розробок. Тепер компанії, які працюють за програмою «Армія дронів.Бонус», можуть у своєму особистому кабінеті бачити результати застосування виробів у бойових умовах. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Які дані стали доступними виробникам
Завдяки новим аналітичним дашбордам розробники отримали детальну статистику використання техніки на фронті. Зокрема, йдеться про:
- ринкові позиції — частку ринку в закупівлях за єБали у своїй категорії та за окремими виробами;
- ефективність — кількість уражень противника, суму нарахованих єБалів і позицію дрона в рейтингу серед аналогічних рішень;
- користувачів — рейтинг підрозділів, які найактивніше й найрезультативніше застосовують відповідну техніку;
- деталі застосування — типи уражених цілей, зокрема особовий склад чи техніку, а також дистанцію роботи від лінії фронту.
«Тепер Brave1 Market — це не лише найбільший маркетплейс оборонних технологій, а й джерело унікальної аналітики, яка допоможе виробникам конкурувати, розвивати свої продукти та робити їх більш ефективними. Це також антикорупційний проект, адже завдяки прозорій конкуренції неефективні рішення просто не виживуть у новій екосистемі», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
