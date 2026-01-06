Brave1 Market стал источником аналитики – какие данные доступны производителям

Разработчики в рамках программы «Армия дронов.Бонус» могут в реальном времени отслеживать результаты применения своей техники на фронте.

Фото: CodeUA

В маркетплейс оборонных технологий Brave1 Market интегрировали реальные боевые данные, что позволяет украинским производителям напрямую отслеживать эффективность собственных разработок. Теперь компании, работающие по программе «Армия дронов.Бонус», могут в своем личном кабинете видеть результаты применения изделий в боевых условиях. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Какие данные стали доступны производителям

Благодаря новым аналитическим дашбордам разработчики получили подробную статистику использования техники на фронте. В частности, речь идет о:

рыночных позициях — доле рынка в закупках за еБаллы в своей категории и по отдельным изделиям;

эффективность — количество поражений противника, сумму начисленных еБаллов и позицию дрона в рейтинге среди аналогичных решений;

пользователей — рейтинг подразделений, которые наиболее активно и результативно применяют соответствующую технику;

детали применения — типы пораженных целей, в частности личный состав или технику, а также дистанцию работы от линии фронта.

«Теперь Brave1 Market — это не только крупнейший маркетплейс оборонных технологий, но и источник уникальной аналитики, которая поможет производителям конкурировать, развивать свои продукты и делать их более эффективными. Это также антикоррупционный проект, ведь благодаря прозрачной конкуренции неэффективные решения просто не выживут в новой экосистеме», — отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

