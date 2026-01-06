  1. В Україні

Італієць, який вихваляв Путіна, отримав заборону у в’їзді до України

17:59, 6 січня 2026
Чоловік під час поїздки вихваляв Путіна та критикував Україну.
Громадянину Італії було заборонено в’їзд до України на три роки через проросійські висловлювання. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі», – зазначив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко.

Подробиці інциденту у пункті пропуску «Чоп»

Як повідомили в соцмережах, 53-річний італієць Рокко прибув до України рейсовим автобусом через пункт пропуску «Чоп — Захонь». До прикордонників звернулася небайдужа пасажирка автобуса Дар’я Мельніченко, яка оприлюднила допис у соцмережах Threads. За її словами, під час поїздки чоловік відкрито вихваляв Путіна та висловлював зневагу до України й Президента. Він прямував до Білої Церкви, де мешкає його обраниця.

Причини заборони

«Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні», – зазначили в ДПСУ.

Україна Італія прикордонники Державна прикордонна служба заборона кордон перетин кордону

