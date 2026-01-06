Итальянец, который хвалил Путина, получил запрет на въезд в Украину

Мужчина во время поездки хвалил Путина и критиковал Украину.

Гражданину Италии был запрещен въезд в Украину на три года из-за пророссийских высказываний. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«При прибытии этого лица в пункт пропуска в отношении него осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решения будут приниматься исключительно в правовом поле», — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Подробности инцидента в пункте пропуска «Чоп»

Как сообщили в соцсетях, 53-летний итальянец Рокко прибыл в Украину рейсовым автобусом через пункт пропуска «Чоп — Захонь». К пограничникам обратилась неравнодушная пассажирка автобуса Дарья Мельниченко, которая опубликовала пост в соцсети Threads. По ее словам, во время поездки мужчина открыто восхвалял Путина и выражал презрение к Украине и Президенту. Он направлялся в Белую Церковь, где проживает его избранница.

Причины запрета

«В настоящее время детальная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет на въезд в Украину на 3 года. Фактически он имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения на границе», – отметили в ГПСУ.

