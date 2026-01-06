  1. В Україні

Уряд оптимізував митні процедури у портах

17:36, 6 січня 2026
Документ розроблено з метою недопущення накопичення великої кількості транспортних засобів під час проведення митних формальностей у зонах митного контролю в пунктах пропуску, розташованих у морських та річкових портах.
Фото: suspilne.media
Кабінет Міністрів ухвалив постанову Nº1767 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. Nº 451 і від 27 вересня 2022 p. № 1091». Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначену постанову розроблено з метою:

- недопущення накопичення великої кількості транспортних засобів під час проведення митних формальностей у зонах митного контролю в пунктах пропуску, розташованих у морських та річкових портах; 

- посилення безпекової складової, повʼязаної з вразливістю критичних обʼєктів портової інфраструктури під час повітряних атак країни-агресора;

- створення сприятливих умов для альтернативних ланцюгів ввезення в Україну товарів, зокрема критично важливих, у звʼязку з руйнуванням транспортної інфраструктури в окремих регіонах України, шляхом їх переміщення через територію інших держав, зокрема Республіки Молдова, зі звільненням від гарантування товарів у разі поміщення їх у митний режим транзиту.

Зміни, внесені зазначеною постановою до діючих нормативно-правових актів надають можливість:

- випуску товарів, що перевозяться у контейнерах, у митний режим транзиту (зокрема внутрішнього) до вʼїзду транспортних засобів в порт для вивезення таких товарів з порту у разі, якщо системою управління ризиками не сформовано форми контролю;

- здійснення внутрішнього транзиту суміжними державами без надання гарантій сплати митних платежів.

