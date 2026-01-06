  1. В Украине

Правительство оптимизировало таможенные процедуры в портах

17:36, 6 января 2026
Документ разработан с целью недопущения накопления большого количества транспортных средств во время проведения таможенных формальностей в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска, расположенных в морских и речных портах.
Фото: suspilne.media
Кабинет Министров принял постановление № 1767 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. № 451 и от 27 сентября 2022 г. № 1091». Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Указанное постановление разработано с целью:

  • недопущения накопления большого количества транспортных средств во время проведения таможенных формальностей в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска, расположенных в морских и речных портах;
  • усиления составляющей безопасности, связанной с уязвимостью критических объектов портовой инфраструктуры во время воздушных атак страны-агрессора;
  • создания благоприятных условий для альтернативных цепочек ввоза в Украину товаров, в том числе критически важных, в связи с разрушением транспортной инфраструктуры в отдельных регионах Украины, путем их перемещения через территорию других государств, в частности Республики Молдова, с освобождением от предоставления гарантий в отношении товаров в случае помещения их в таможенный режим транзита.

Изменения, внесенные указанным постановлением в действующие нормативно-правовые акты, предоставляют возможность:

  • выпуска товаров, перевозимых в контейнерах, в таможенный режим транзита (в том числе внутреннего) до въезда транспортных средств в порт для вывоза таких товаров из порта в случае, если системой управления рисками не сформированы формы контроля;
  • осуществления внутреннего транзита через смежные государства без предоставления гарантий уплаты таможенных платежей.

Кабинет Министров Украины таможня

