Відключення намагаються не подовжувати попри морози та обстріли — Замулко

Замулко: енергосистема стабільна, не дамо морозам збільшити відключення.

Енергетики докладають максимум зусиль, аби не допустити подовження тривалості відключень попри сильне похолодання та постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону «Єдині новини» 6 січня 2026 року.

«Ми працюємо над тим, щоб максимально компенсувати негатив, який несуть погіршення погодних умов та знищення енергетики обстрілами РФ, і не допустити збільшення тривалості графіків обмежень електроенергії», – наголосив Замулко.

Різниця в тривалості відключень між регіонами пояснюється можливостями мереж: деякі території мають прямі зв’язки з генерацією, інші — обмежені через численні підстанції та мережі.

«Де є можливість подати електрику, енергетики завжди її подають», – підкреслив він.

Держенергонагляд постійно аналізує відключення по кожній групі споживачів і швидко усуває виявлені порушення.

Ключовими інструментами балансування залишаються графіки обмежень та імпорт електроенергії. Замулко прогнозує зростання імпорту зі зниженням температури, адже наразі використовується лише близько 70% доступної потужності. З 1 січня 2026 року максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів з ЄС до блоку Україна–Молдова зросла до 2450 МВт (з попередніх 2300 МВт), що дає додаткові можливості для стабілізації.

