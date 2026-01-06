  1. В Україні

Відключення намагаються не подовжувати попри морози та обстріли — Замулко

18:39, 6 січня 2026
Замулко: енергосистема стабільна, не дамо морозам збільшити відключення.
Відключення намагаються не подовжувати попри морози та обстріли — Замулко
Фото: X
Енергетики докладають максимум зусиль, аби не допустити подовження тривалості відключень попри сильне похолодання та постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону «Єдині новини» 6 січня 2026 року.

«Ми працюємо над тим, щоб максимально компенсувати негатив, який несуть погіршення погодних умов та знищення енергетики обстрілами РФ, і не допустити збільшення тривалості графіків обмежень електроенергії», – наголосив Замулко.

Різниця в тривалості відключень між регіонами пояснюється можливостями мереж: деякі території мають прямі зв’язки з генерацією, інші — обмежені через численні підстанції та мережі.

«Де є можливість подати електрику, енергетики завжди її подають», – підкреслив він.

Держенергонагляд постійно аналізує відключення по кожній групі споживачів і швидко усуває виявлені порушення.

Ключовими інструментами балансування залишаються графіки обмежень та імпорт електроенергії. Замулко прогнозує зростання імпорту зі зниженням температури, адже наразі використовується лише близько 70% доступної потужності. З 1 січня 2026 року максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів з ЄС до блоку Україна–Молдова зросла до 2450 МВт (з попередніх 2300 МВт), що дає додаткові можливості для стабілізації.

блекаут електроенергія відключення світла графіки відключень світла

