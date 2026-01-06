Отключения стараются не продлевать, несмотря на морозы и обстрелы — Замулко

Замулко: энергосистема стабильна, не дадим морозам увеличить отключения.

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продления продолжительности отключений, несмотря на сильное похолодание и постоянные российские обстрелы энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона «Единые новости» 6 января 2026 года.

«Мы работаем над тем, чтобы максимально компенсировать негатив, который несут ухудшение погодных условий и уничтожение энергетики обстрелами РФ, и не допустить увеличения продолжительности графиков ограничений электроэнергии», — подчеркнул Замулко.

Разница в продолжительности отключений между регионами объясняется возможностями сетей: некоторые территории имеют прямые связи с генерацией, другие — ограничены из-за многочисленных подстанций и сетей.

«Где есть возможность подать электричество, энергетики всегда его подают», — подчеркнул он.

Госэнергонадзор постоянно анализирует отключения по каждой группе потребителей и быстро устраняет выявленные нарушения.

Ключевыми инструментами балансировки остаются графики ограничений и импорт электроэнергии. Замулко прогнозирует рост импорта со снижением температуры, ведь сейчас используется только около 70% доступной мощности. С 1 января 2026 года максимальная пропускная способность межгосударственных пересечений с ЕС в блок Украина-Молдова выросла до 2450 МВт (с прежних 2300 МВт), что дает дополнительные возможности для стабилизации.

