  1. В Україні

Метрополітен через суд вимагає від «Київметробуду» понад 3,6 млрд грн збитків за зрив будівництва метро на Виноградар

17:00, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судова експертиза підтвердила матеріальну шкоду громаді Києва та КП «Київський метрополітен».
Метрополітен через суд вимагає від «Київметробуду» понад 3,6 млрд грн збитків за зрив будівництва метро на Виноградар
Фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада та КП «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з АТ «Київметробуд», яке у 2018-2023 роках було підрядником будівництва дільниці метро на Виноградар. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Результати судової експертизи

За результатами комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, замовленої Київським метрополітеном, експерти визначили розмір шкоди, завданої територіальній громаді Києва та підприємству. Згідно з висновками, через невиконання АТ «Київметробуд» будівельних робіт у встановлені договором строки матеріальні збитки громаді міста становлять 2 300 549 029,80 грн.

Крім того, КП «Київський метрополітен» має право вимагати сплату неустойки та штрафу за порушення строків завершення робіт і введення об’єкта в експлуатацію на суму 1 366 632 585,87 грн.

Експертиза також охопила оцінку фактично виконаних робіт, оскільки підрядник не надав повного пакета документів для їх прийняття, попри відповідні вимоги, зокрема й через суд. Дослідження встановило загальну вартість робіт, які були виконані, але не оформлені належним чином. При цьому АТ «Київметробуд» надало акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

Забезпечення умов для будівництва

Як зазначено в повідомленні КП, від міської влади та Київського метрополітену, з метою забезпечення виконання широкого фронту ведення будівельних робіт та недопущення переривання технологічних процесів при будівництві, було забезпечено всі необхідні умови для реалізації важливого інфраструктурного проєкту – будівництва дільниці метро на Виноградар. Зокрема забезпечено необхідне фінансування для закупівлі потрібних матеріалів, комплектуючих та спеціального обладнання довготривалого виробництва, а також ведення безперебійного будівництва одночасно на шести будівельних майданчиках.

Замовник будівництва КП «Київський метрополітен» уточнив, що підприємство здійснило всі необхідні заходи зокрема, виконувало технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас АТ «Київметробуд» не виконало взятих на себе договірних зобов’язань перед мешканцями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар.

Використання висновків експертизи

Отриманий висновок експертів буде використаний у судовому провадженні за позовом Київського метрополітену до АТ «Київметробуд»з метою захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади міста Києва, а також стягнення завданої акціонерним товариством «Київметробуд» матеріальної шкоди (збитків).

Попередні судові рішення та новий підрядник

У 2023 році на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 9 листопада 2023 року у справі №910/13227/22, КП «Київський метрополітен» відмовилось від договору з АТ «Київметробуд» у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлює їх завершення в строк визначений умовами договору. Також у 2024 році на підставі звернення КП «Київський метрополітен» до Господарського суду з позовами до АТ «Київметробуд» про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій – відкрито провадження від 14 травня 2024 року №910/5779/24.

Паралельно з цим, у 2024 році, з метою завершення будівництва та за результатом проведеної закупівлі, було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєкту документацію та шість будівельних майданчиків. Нині роботи тривають у цілодобовому режимі, у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км з будівництвом двох станцій метро «Мостицька» та «Варшавська» (проєктна назва «Проспект правди»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ метро будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]