Метрополітен через суд вимагає від «Київметробуду» понад 3,6 млрд грн збитків за зрив будівництва метро на Виноградар

Судова експертиза підтвердила матеріальну шкоду громаді Києва та КП «Київський метрополітен».

Фото: КМДА

Міська влада та КП «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з АТ «Київметробуд», яке у 2018-2023 роках було підрядником будівництва дільниці метро на Виноградар. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

Результати судової експертизи

За результатами комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, замовленої Київським метрополітеном, експерти визначили розмір шкоди, завданої територіальній громаді Києва та підприємству. Згідно з висновками, через невиконання АТ «Київметробуд» будівельних робіт у встановлені договором строки матеріальні збитки громаді міста становлять 2 300 549 029,80 грн.

Крім того, КП «Київський метрополітен» має право вимагати сплату неустойки та штрафу за порушення строків завершення робіт і введення об’єкта в експлуатацію на суму 1 366 632 585,87 грн.

Експертиза також охопила оцінку фактично виконаних робіт, оскільки підрядник не надав повного пакета документів для їх прийняття, попри відповідні вимоги, зокрема й через суд. Дослідження встановило загальну вартість робіт, які були виконані, але не оформлені належним чином. При цьому АТ «Київметробуд» надало акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

Забезпечення умов для будівництва

Як зазначено в повідомленні КП, від міської влади та Київського метрополітену, з метою забезпечення виконання широкого фронту ведення будівельних робіт та недопущення переривання технологічних процесів при будівництві, було забезпечено всі необхідні умови для реалізації важливого інфраструктурного проєкту – будівництва дільниці метро на Виноградар. Зокрема забезпечено необхідне фінансування для закупівлі потрібних матеріалів, комплектуючих та спеціального обладнання довготривалого виробництва, а також ведення безперебійного будівництва одночасно на шести будівельних майданчиках.

Замовник будівництва КП «Київський метрополітен» уточнив, що підприємство здійснило всі необхідні заходи зокрема, виконувало технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас АТ «Київметробуд» не виконало взятих на себе договірних зобов’язань перед мешканцями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар.

Використання висновків експертизи

Отриманий висновок експертів буде використаний у судовому провадженні за позовом Київського метрополітену до АТ «Київметробуд»з метою захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади міста Києва, а також стягнення завданої акціонерним товариством «Київметробуд» матеріальної шкоди (збитків).

Попередні судові рішення та новий підрядник

У 2023 році на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 9 листопада 2023 року у справі №910/13227/22, КП «Київський метрополітен» відмовилось від договору з АТ «Київметробуд» у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлює їх завершення в строк визначений умовами договору. Також у 2024 році на підставі звернення КП «Київський метрополітен» до Господарського суду з позовами до АТ «Київметробуд» про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій – відкрито провадження від 14 травня 2024 року №910/5779/24.

Паралельно з цим, у 2024 році, з метою завершення будівництва та за результатом проведеної закупівлі, було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєкту документацію та шість будівельних майданчиків. Нині роботи тривають у цілодобовому режимі, у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км з будівництвом двох станцій метро «Мостицька» та «Варшавська» (проєктна назва «Проспект правди»).

