Метрополитен через суд требует от «Киевметростроя» более 3,6 млрд грн убытков за срыв строительства метро на Виноградарь

Городские власти и КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке требуют взыскания имущественного ущерба с АО «Киевметрострой», которое в 2018-2023 годах было подрядчиком строительства участка метро на Виноградарь. Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Результаты судебной экспертизы

По результатам комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы, заказанной Киевским метрополитеном, эксперты определили размер ущерба, нанесенного территориальной общине Киева и предприятию. Согласно выводам, из-за невыполнения АО «Киевметрострой» строительных работ в установленные договором сроки материальный ущерб общине города составляет 2 300 549 029,80 грн.

Кроме того, КП «Киевский метрополитен» имеет право требовать уплату неустойки и штрафа за нарушение сроков завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию на сумму 1 366 632 585,87 грн.

Экспертиза также охватила оценку фактически выполненных работ, поскольку подрядчик не предоставил полного пакета документов для их приемки, несмотря на соответствующие требования, в том числе через суд. Исследование установило общую стоимость работ, которые были выполнены, но не оформлены надлежащим образом. При этом АО «Киевметрострой» предоставило акты выполненных работ только на сумму 44,13 млн грн.

Обеспечение условий для строительства

Как указано в сообщении КП, городскими властями и Киевским метрополитеном, с целью обеспечения выполнения широкого фронта ведения строительных работ и недопущения прерывания технологических процессов при строительстве, были обеспечены все необходимые условия для реализации важного инфраструктурного проекта – строительства участка метро на Виноградарь. В частности, обеспечено необходимое финансирование для закупки нужных материалов, комплектующих и специального оборудования длительного производства, а также ведения бесперебойного строительства одновременно на шести строительных площадках.

Заказчик строительства КП «Киевский метрополитен» уточнил, что предприятие осуществило все необходимые меры, в частности, выполняло технический надзор и контроль за проведением работ и выполнением условий договора. В то же время АО «Киевметрострой» не выполнило взятых на себя договорных обязательств перед жителями столицы и городскими властями, что привело к срыву сроков реализации проекта строительства метро на Виноградарь.

Использование выводов экспертизы

Полученный вывод экспертов будет использован в судебном разбирательстве по иску Киевского метрополитена к АО «Киевметрострой» с целью защиты имущественных интересов предприятия и территориальной общины города Киева, а также взыскания причиненного акционерным обществом «Киевметрострой» материального ущерба (убытков).

Предыдущие судебные решения и новый подрядчик

В 2023 году на основании Постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 9 ноября 2023 года по делу №910/13227/22, КП «Киевский метрополитен» отказалось от договора с АО «Киевметрострой» в связи со слишком медленным выполнением строительных работ, что делает невозможным их завершение в срок, определенный условиями договора. Также в 2024 году на основании обращения КП «Киевский метрополитен» в Хозяйственный суд с исками к АО «Киевметрострой» о взыскании части неиспользованного аванса и о взыскании штрафных санкций – открыто производство от 14 мая 2024 года №910/5779/24.

Параллельно с этим, в 2024 году, с целью завершения строительства и по результатам проведенной закупки, была определена новая подрядная организация, которая возобновила строительство участка метро на Виноградарь. Новому подрядчику передана вся необходимая проектная документация и шесть строительных площадок. Сейчас работы продолжаются в круглосуточном режиме, в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке. В целом протяженность первой очереди метро на Виноградар составляет 3,7 км со строительством двух станций метро «Мостицкая» и «Варшавская» (проектное название «Проспект правды»).

