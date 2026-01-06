  1. В Україні

На порталі Дія.Бізнес з’явився розділ «Інклюзія» – що нового

18:12, 6 січня 2026
Підприємці отримують доступ до новин, кейсів та фінансових інструментів, які сприяють розвитку бізнесу з урахуванням потреб усіх клієнтів і співробітників.
Фото: business.diia.gov.ua
На головній сторінці порталу Дія.Бізнес з’явився новий тематичний блок «Дія.Бізнес Інклюзія», який пропонує інструменти та практичні рішення для розвитку бізнесу з урахуванням різних потреб клієнтів і працівників, а також підвищення доступності продуктів, сервісів і бізнес-просторів. Про це повідомили в «Дії».

«Уже понад 5 років ми розвиваємо Дія.Бізнес як екосистему підтримки підприємців — щоб вони зростали, масштабувалися й конкурували глобально. Новий розділ на порталі Дія.Бізнес допоможе підприємцям системно працювати з темою інклюзії — від першого ознайомлення з підходами та кейсами до практичної оцінки власного рівня інклюзивності», — зазначила радниця міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.

Що доступно для бізнесу

Підприємці отримують доступ до:

  • новин і практичних кейсів;
  • фінансових можливостей;
  • самотестування з інклюзії, що дозволяє оцінити рівень інклюзивності компанії.

Після проходження тесту бізнеси отримують персоналізовані рекомендації для подальшого розвитку та підвищення доступності, що допомагає формувати прозору картину стану інклюзивного підприємництва в Україні.

Інтерактивна мапа та публічні дашборди

Розділ «Дія.Бізнес Інклюзія» доповнюватиметься інтерактивною мапою інклюзивного підприємництва. Бізнеси можуть податися на включення до мапи, зареєструвавшись на порталі та пройшовши самотестування з результатом не нижче середнього рівня інклюзивності.

Навесні 2026 року планується запуск публічних дашбордів, які відображатимуть рівень інклюзивності бізнесів у розрізі регіонів, індустрій та видів діяльності. Це дозволить компаніям оцінювати прогрес і бачити загальну картину змін у бізнес-середовищі.

бізнес Дія Міністерство цифрової трансформації

