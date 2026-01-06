  1. В Украине

18:12, 6 января 2026
Предприниматели получают доступ к новостям, кейсам и финансовым инструментам, которые способствуют развитию бизнеса с учетом потребностей всех клиентов и сотрудников.
На портале Дия.Бизнес появился раздел «Инклюзия» – что нового
Фото: business.diia.gov.ua
На главной странице портала Дія.Бізнес появился новый тематический блок «Дія.Бізнес Инклюзия», который предлагает инструменты и практические решения для развития бизнеса с учетом различных потребностей клиентов и работников, а также повышения доступности продуктов, сервисов и бизнес-пространств. Об этом сообщили в «Дії».

«Уже более 5 лет мы развиваем Дія.Бізнес как экосистему поддержки предпринимателей — чтобы они росли, масштабировались и конкурировали глобально. Новый раздел на портале Дія.Бізнес поможет предпринимателям системно работать с темой инклюзии — от первого ознакомления с подходами и кейсами до практической оценки собственного уровня инклюзивности», — отметила советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств Валерия Ионан.

Что доступно для бизнеса

Предприниматели получают доступ к:

  • новостям и практическим кейсам;
  • финансовым возможностям;
  • самотестированию по инклюзии, позволяющему оценить уровень инклюзивности компании.

После прохождения теста бизнесы получают персонализированные рекомендации для дальнейшего развития и повышения доступности, что помогает формировать прозрачную картину состояния инклюзивного предпринимательства в Украине.

Интерактивная карта и публичные дашборды

Раздел «Дія.Бізнес Інклюзія» будет дополняться интерактивной картой инклюзивного предпринимательства. Бизнесы могут подать заявку на включение в карту, зарегистрировавшись на портале и пройдя самотестирование с результатом не ниже среднего уровня инклюзивности.

Весной 2026 года планируется запуск публичных дашбордов, которые будут отображать уровень инклюзивности бизнесов в разрезе регионов, индустрий и видов деятельности. Это позволит компаниям оценивать прогресс и видеть общую картину изменений в бизнес-среде.

