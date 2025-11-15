У супермаркетах Німеччини почали встановлювати захист від крадіжок на м’ясо, рибу та суші

На м’ясі та рибі з’явилися наліпки з написом «Захищений товар».

У супермаркетах Берліна почали встановлювати захист від крадіжок на м’ясо та рибу — на упаковки приклеєні жовті наліпки з написом «Захищений товар», пише Bild.

Тепер так маркують не лише каву, але й продукти з холодильників: яловиче філе, антрекот і навіть гуляш, а також рибу та суші.

«Для запобігання крадіжкам ми використовуємо загальноприйняті методи, наприклад, індивідуальний захист окремих товарів. Це стандартна практика в роздрібній торгівлі по всій Німеччині», — пояснив представник дискаунтера Lidl.

Раніше мережа повідомляла, що захист встановлюється на «дорогі та особливо вразливі товари». Чому тепер під захист потрапив гуляш, у компанії не пояснили.

«Просимо зрозуміти, що ми не хочемо надавати додаткові відомості про крадіжки та системи захисту в наших магазинах», — сказав представник.

Зазначається, що на етикетках рекомендують знімати наліпку перед нагріванням та є піктограма замка.

Минулого року в Німеччині зареєстрували понад 400 000 випадків крадіжок у магазинах із загальною шкодою майже у 3 мільярди євро.

