  1. В мире

В супермаркетах Германии начали ставить защиту от краж на мясо, рыбу и суши

21:42, 15 ноября 2025
Не мясе и рыбе появились наклейки с надписью «Защищенный товар».
В супермаркетах Германии начали ставить защиту от краж на мясо, рыбу и суши
Фото: Bild
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В супермаркетах Берлина начали ставить защиту от краж на мясо и рыбу — на упаковки приклеены желтые наклейки с надписью «Защищенный товар», пишет Bild.

Теперь так маркируют не только кофе, но и продукты из холодильников: говяжье филе, антрекот и даже гуляш, а также рыбу и суши.

«Для предотвращения краж мы используем общепринятые методы, например, индивидуальную защиту отдельных товаров. Это стандартная практика в розничной торговле по всей Германии», — пояснил представитель дискаунтера Lidl.

Ранее сеть сообщала, что защита ставится на «дорогие и особо уязвимые товары». Почему теперь под защиту попал гуляш, в компании не объяснили.

«Просим понять, что мы не хотим давать дополнительные сведения о кражах и системах защиты в наших магазинах», — сказал представитель.

Отмечается, что на этикетках рекомендуют снимать этикетку перед нагревом и пиктограммой замка.

В прошлом году в Германии зарегистрировали более 400 000 случаев кражи в магазинах с общим ущербом в почти 3 миллиарда евро.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия кража

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]