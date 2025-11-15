В супермаркетах Германии начали ставить защиту от краж на мясо, рыбу и суши

Не мясе и рыбе появились наклейки с надписью «Защищенный товар».

Фото: Bild

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В супермаркетах Берлина начали ставить защиту от краж на мясо и рыбу — на упаковки приклеены желтые наклейки с надписью «Защищенный товар», пишет Bild.

Теперь так маркируют не только кофе, но и продукты из холодильников: говяжье филе, антрекот и даже гуляш, а также рыбу и суши.

«Для предотвращения краж мы используем общепринятые методы, например, индивидуальную защиту отдельных товаров. Это стандартная практика в розничной торговле по всей Германии», — пояснил представитель дискаунтера Lidl.

Ранее сеть сообщала, что защита ставится на «дорогие и особо уязвимые товары». Почему теперь под защиту попал гуляш, в компании не объяснили.

«Просим понять, что мы не хотим давать дополнительные сведения о кражах и системах защиты в наших магазинах», — сказал представитель.

Отмечается, что на этикетках рекомендуют снимать этикетку перед нагревом и пиктограммой замка.

В прошлом году в Германии зарегистрировали более 400 000 случаев кражи в магазинах с общим ущербом в почти 3 миллиарда евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.