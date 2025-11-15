В Україні перевіряють рекламу вакансій на дискримінацію – що варто знати

Держпродспоживслужба перевірятиме оголошення на відповідність Закону «Про рекламу».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпродспоживслужба перевірятє оголошення про вакансії на дотримання норм законодавства, зокрема щодо відсутності дискримінаційних вимог. «Дебет-Кредит» нагадав роботодавцям про необхідність дотримуватися правил, визначених Законом України «Про рекламу».

Згідно із законом, оголошення про вакансії не можуть містити обмежень за такими ознаками:

раса, стать, вік;

колір шкіри, стан здоров’я чи інвалідність;

сексуальна орієнтація або ВІЛ-статус;

політичні чи релігійні переконання;

етнічне походження;

соціальне чи майнове становище;

місце проживання;

інші ознаки, не пов’язані з характером роботи чи умовами її виконання.

Вимоги до кандидатів мають ґрунтуватися виключно на професійних навичках і компетенціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.