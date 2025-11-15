В Україні перевіряють рекламу вакансій на дискримінацію – що варто знати
23:58, 15 листопада 2025
Держпродспоживслужба перевірятиме оголошення на відповідність Закону «Про рекламу».
Держпродспоживслужба перевірятє оголошення про вакансії на дотримання норм законодавства, зокрема щодо відсутності дискримінаційних вимог. «Дебет-Кредит» нагадав роботодавцям про необхідність дотримуватися правил, визначених Законом України «Про рекламу».
Згідно із законом, оголошення про вакансії не можуть містити обмежень за такими ознаками:
- раса, стать, вік;
- колір шкіри, стан здоров’я чи інвалідність;
- сексуальна орієнтація або ВІЛ-статус;
- політичні чи релігійні переконання;
- етнічне походження;
- соціальне чи майнове становище;
- місце проживання;
- інші ознаки, не пов’язані з характером роботи чи умовами її виконання.
Вимоги до кандидатів мають ґрунтуватися виключно на професійних навичках і компетенціях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.