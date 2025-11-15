  1. В Україні

В Україні перевіряють рекламу вакансій на дискримінацію – що варто знати

23:58, 15 листопада 2025
Держпродспоживслужба перевірятиме оголошення на відповідність Закону «Про рекламу».
Держпродспоживслужба перевірятє оголошення про вакансії на дотримання норм законодавства, зокрема щодо відсутності дискримінаційних вимог. «Дебет-Кредит» нагадав роботодавцям про необхідність дотримуватися правил, визначених Законом України «Про рекламу».

Згідно із законом, оголошення про вакансії не можуть містити обмежень за такими ознаками:

  • раса, стать, вік;
  • колір шкіри, стан здоров’я чи інвалідність;
  • сексуальна орієнтація або ВІЛ-статус;
  • політичні чи релігійні переконання;
  • етнічне походження;
  • соціальне чи майнове становище;
  • місце проживання;
  • інші ознаки, не пов’язані з характером роботи чи умовами її виконання.

Вимоги до кандидатів мають ґрунтуватися виключно на професійних навичках і компетенціях.

закон вакансії

