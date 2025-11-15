В Украине проверяют рекламу вакансий на дискриминацию – что нужно знать

Госпродпотребслужба будет проверять объявления на соответствие Закону «О рекламе».

Госпродпотребслужба проверяет объявления о вакансиях на соблюдение норм законодательства, в частности на отсутствие дискриминационных требований. «Дебет-Кредит» напомнил работодателям о необходимости соблюдать правила, определенные Законом Украины «О рекламе».

Согласно закону, объявления о вакансиях не могут содержать ограничений по следующим признакам:

• раса, пол, возраст;

• цвет кожи, состояние здоровья или инвалидность;

• сексуальная ориентация или ВИЧ-статус;

• политические или религиозные убеждения;

• этническое происхождение;

• социальное или имущественное положение;

• место жительства;

• другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.

Требования к кандидатам должны основываться исключительно на профессиональных навыках и компетенциях.

