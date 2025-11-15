В Украине проверяют рекламу вакансий на дискриминацию – что нужно знать
Госпродпотребслужба проверяет объявления о вакансиях на соблюдение норм законодательства, в частности на отсутствие дискриминационных требований. «Дебет-Кредит» напомнил работодателям о необходимости соблюдать правила, определенные Законом Украины «О рекламе».
Согласно закону, объявления о вакансиях не могут содержать ограничений по следующим признакам:
• раса, пол, возраст;
• цвет кожи, состояние здоровья или инвалидность;
• сексуальная ориентация или ВИЧ-статус;
• политические или религиозные убеждения;
• этническое происхождение;
• социальное или имущественное положение;
• место жительства;
• другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.
Требования к кандидатам должны основываться исключительно на профессиональных навыках и компетенциях.
