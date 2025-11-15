Спадщина і податки: кому доведеться сплачувати ПДФО та військовий збір

Спадкові доходи оподатковуються за чіткими правилами, а відповідальність за сплату податків і зборів повністю покладається на отримувача спадщини.

Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснило, як оподатковується спадщина в Україні та хто відповідальний за сплату податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

За Цивільним кодексом, спадкування — це перехід прав і обов’язків від померлого до його спадкоємців. До складу спадщини входять усі активи й зобов’язання, які існували на момент смерті та не припинилися після неї.

Хто платить податки

Стаття 174 Податкового кодексу визначає: саме спадкоємець є відповідальним за сплату податку, якщо він отримує дохід у вигляді спадщини або дарунку.

Окремо Податковий кодекс зобов’язує податкових агентів подавати розрахунок виплачених доходів та утриманих податків, у тому числі військового збору. Такий розрахунок подається лише тоді, коли фактична виплата доходу відбулася.

Як відбувається звітування

Форма розрахунку й порядок його заповнення визначені наказом Міністерства фінансів №4 від 13.01.2015. У додатку 4ДФ відображаються:

графа 3а — нарахований дохід за місяць, навіть якщо він не виплачений;

графа 3 — фактично виплачений дохід;

графа 4а — сума нарахованого та утриманого податку;

графа 4 — сума податку, перерахованого до бюджету;

графа 5а — нарахований військовий збір;

графа 5 — фактично перерахований військовий збір.

Усі дані в 4ДФ заповнюються на підставі первинних документів та бухгалтерського обліку.

Якщо спадкоємець отримує борг підприємства

Якщо у спадщину переходить заборгованість підприємства перед ФОП, саме спадкоємець повинен сплатити ПДФО та військовий збір із цієї суми.

Оскільки дохід нараховується вже після смерті підприємця, у 4ДФ він відображається:

у графі 3 — як сума виплаченого доходу;

з ознакою доходу «127» — «інші доходи».

Графа 3а у такому випадку не заповнюється, оскільки дохід вважається нарахованим у момент фактичної виплати спадкоємцю.

