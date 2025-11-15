Наследство и налоги: кому придется платить НДФЛ и военный сбор
Главное управление ГНС в Тернопольской области объяснило, как облагается налогом наследство в Украине, и кто отвечает за уплату налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Согласно Гражданскому кодексу, наследование — это переход прав и обязанностей от умершего к его наследникам. В состав наследства входят все активы и обязательства, которые существовали на момент смерти и не прекратились после нее.
Кто платит налоги
Статья 174 Налогового кодекса определяет: именно наследник является ответственным за уплату налога, если он получает доход в виде наследства или подарка.
Отдельно Налоговый кодекс обязывает налоговых агентов подавать расчет выплаченных доходов и удержанных налогов, в том числе военного сбора. Такой расчет подается только тогда, когда фактическая выплата дохода состоялась.
Как происходит отчетность
Форма расчета и порядок его заполнения определены приказом Министерства финансов №4 от 13.01.2015. В приложении 4ДФ отображаются:
- графа 3а — начисленный доход за месяц, даже если он не выплачен;
- графа 3 — фактически выплаченный доход;
- графа 4а — сумма начисленного и удержанного налога;
- графа 4 — сумма налога, перечисленного в бюджет;
- графа 5а — начисленный военный сбор;
- графа 5 — фактически перечисленный военный сбор.
Все данные в 4ДФ заполняются на основании первичных документов и бухгалтерского учета.
Если наследник получает долг предприятия
Если в наследство переходит задолженность предприятия перед ФЛП, именно наследник должен уплатить НДФЛ и военный сбор с этой суммы.
Поскольку доход начисляется уже после смерти предпринимателя, в 4ДФ он отражается:
- в графе 3 — как сумма выплаченного дохода;
- с признаком дохода «127» — «прочие доходы».
Графа 3а в таком случае не заполняется, поскольку доход считается начисленным в момент фактической выплаты наследнику.
