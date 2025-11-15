  1. В Украине

Наследство и налоги: кому придется платить НДФЛ и военный сбор

20:48, 15 ноября 2025
Наследственные доходы облагаются по четким правилам, а ответственность за уплату налогов и сборов полностью возлагается на получателя наследства.
Главное управление ГНС в Тернопольской области объяснило, как облагается налогом наследство в Украине, и кто отвечает за уплату налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Согласно Гражданскому кодексу, наследование — это переход прав и обязанностей от умершего к его наследникам. В состав наследства входят все активы и обязательства, которые существовали на момент смерти и не прекратились после нее.

Кто платит налоги

Статья 174 Налогового кодекса определяет: именно наследник является ответственным за уплату налога, если он получает доход в виде наследства или подарка.

Отдельно Налоговый кодекс обязывает налоговых агентов подавать расчет выплаченных доходов и удержанных налогов, в том числе военного сбора. Такой расчет подается только тогда, когда фактическая выплата дохода состоялась.

Как происходит отчетность

Форма расчета и порядок его заполнения определены приказом Министерства финансов №4 от 13.01.2015. В приложении 4ДФ отображаются:

  • графа 3а — начисленный доход за месяц, даже если он не выплачен;
  • графа 3 — фактически выплаченный доход;
  • графа 4а — сумма начисленного и удержанного налога;
  • графа 4 — сумма налога, перечисленного в бюджет;
  • графа 5а — начисленный военный сбор;
  • графа 5 — фактически перечисленный военный сбор.

Все данные в 4ДФ заполняются на основании первичных документов и бухгалтерского учета.

Если наследник получает долг предприятия

Если в наследство переходит задолженность предприятия перед ФЛП, именно наследник должен уплатить НДФЛ и военный сбор с этой суммы.

Поскольку доход начисляется уже после смерти предпринимателя, в 4ДФ он отражается:

  • в графе 3 — как сумма выплаченного дохода;
  • с признаком дохода «127» — «прочие доходы».

Графа 3а в таком случае не заполняется, поскольку доход считается начисленным в момент фактической выплаты наследнику.

