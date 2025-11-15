У ТЦК роз’яснили питання звільнення з військової служби за наявності інвалідності

Право на звільнення надається як військовослужбовцям контрактної служби, так і тим, хто служить за мобілізацією, незалежно від часу або причини виникнення інвалідності.

Донецький обласний ТЦК нагадав, що військовослужбовці, які визнані особами з інвалідністю першої, другої або третьої групи, мають право на звільнення з військової служби у запас відповідно до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року № 2232-XII (зі змінами).

«Застосування цього права не залежить від часу або обставин набуття інвалідності, чи це сталося під час служби або до введення воєнного стану», - підкреслили у відомстві.

Право на звільнення надається як військовослужбовцям контрактної служби, так і тим, хто служить за мобілізацією, незалежно від часу або причини виникнення інвалідності.

За бажанням, військовослужбовці з інвалідністю можуть продовжити службу у Збройних силах.

Документи для звільнення за наявності інвалідності:

- Рапорт про звільнення з військової служби за наявності інвалідності

- Довідка до акту огляду МСЕК

- Посвідчення особи з інвалідністю (в тому числі особи з інвалідністю внаслідок війни) або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність.

