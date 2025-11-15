В ТЦК разъяснили вопрос увольнения с военной службы при наличии инвалидности

Право на увольнение предоставляется как военнослужащим контрактной службы, так и тем, кто служит по мобилизации, независимо от времени или причины возникновения инвалидности.

Донецкий областной ТЦК напомнил, что военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, имеют право на увольнение с военной службы в запас в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 года № 2232-XII (с изменениями).

«Применение этого права не зависит от времени или обстоятельств получения инвалидности, произошло ли это во время службы или до введения военного положения», — подчеркнули в ведомстве.

По желанию, военнослужащие с инвалидностью могут продолжить службу в Вооруженных силах.

Документы для увольнения при наличии инвалидности:

Рапорт об увольнении с военной службы при наличии инвалидности

Справка к акту осмотра МСЭК

Удостоверение лица с инвалидностью (в том числе лица с инвалидностью вследствие войны) или пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности.

