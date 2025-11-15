Посли G7 відреагували на розслідування корупції в енергетиці України

Посли G7 нагадали, що боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції.

Фото: suspilne.media

Посли Групи семи високо оцінили підтримку Президентом України Володимиром Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП у корупційному скандалі в енергетиці. Відповідну заяву керівники групи послів країн G7 зробили на сторінці у соцмережі Х.

«Ми вітаємо співпрацю та підтримку Президентом Зеленським незалежного розслідування НАБУ/САП. Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни. Поки російські атаки тривають, ми продовжуємо підтримувати енергетичну стійкість України», – йдеться у дописі послів.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

