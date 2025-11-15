Послы G7 отреагировали на расследование коррупции в энергетике Украины
Послы Группы семи высоко оценили поддержку Президентом Украины Владимиром Зеленским независимого расследования НАБУ и САП в коррупционном скандале в энергетике. Соответствующее заявление руководители группы послов стран G7 сделали на странице в соцсети X.
«Мы приветствуем сотрудничество и поддержку Президентом Зеленским независимого расследования НАБУ/САП. Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны. Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины», — говорится в сообщении послов.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.
