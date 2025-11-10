  1. В Украине

В НАБУ рассказали детали масштабной коррупционной схемы в энергетике и обнародовали записи разговоров

14:19, 10 ноября 2025
Как рассказали в НАБУ, преступная организация наладила схему постоянного получения откатов от контрагентов "Энергоатома".
Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Позднее в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы. Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В НАБУ сообщили, что контрагентам навязывались условия уплаты взяток за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, либо за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название «Шлагбаум», — отметили в НАБУ.

По данным детективов, используя служебные связи в Министерстве энергетики и «Энергоатоме», злоумышленники контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансовых потоков.

«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, не имевшими никаких формальных полномочий, однако взявшими на себя роль “смотрящих”», — указало НАБУ.

По информации НАБУ, к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя главы Фонда государственного имущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров участников схемы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

