НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики

НАБУ и САП заявили о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

иллюстративное фото

В понедельник, 10 ноября, НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", – говорится в сообщении НАБУ.

Как отмечают в НАБУ, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом».

Детали обещают сообщить позже.

