НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ та САП заявили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

У понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як зазначають у НАБУ, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Деталі обіцяють повідомити пізніше.

