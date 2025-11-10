  1. В Україні

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

10:37, 10 листопада 2025
НАБУ та САП заявили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
ілюстративне фото
У понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. 

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ. 

Як зазначають у НАБУ, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Деталі обіцяють повідомити пізніше.

