Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13346 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и воинской службе» относительно уточнения правового регулирования отдельных вопросов прохождения воинской службы во время военного положения. Инициаторами выступили народные депутаты во главе с председателем Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем.
Как отмечают авторы, сейчас актуален вопрос комплектования сил обороны, в том числе за счет направления военнослужащих разведывательного органа или СБУ в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования.
Подпунктом 2 пункта 2 раздела II Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения воинской службы, мобилизации и воинского учета» от 11.04.2024 3633-ІХ предусмотрено направление военнослужащих для дальнейшего прохождения воинской службы из разведывательного органа или СБУ в ВСУ и другие воинские формирования по согласованию между разведывательным органом или СБУ и соответствующим воинским формированием с исключением из списков личного состава разведывательного органа или СБУ, из которого выбыли, и включением в список личного состава формирования, в которое прибыли, с последующей переподготовкой.
В то же время, существует пробел в законодательстве, в частности, в части отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида воинской службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в Вооруженные Силы и другие воинские формирования, что, в свою очередь, делает невозможным реализацию введенных Законом 3633-ІХ процедур.
Следовательно, в законе о воинской обязанности и воинской службе предлагается установить следующее:
Кроме того, 30 апреля принят Закон 4392-IX относительно механизмов возвращения военнослужащих и отмены института приостановления воинской службы военнослужащим, совершившим СОЧ или дезертировавшим.
В связи с этим для уточнения механизмов освобождения военнослужащих, которые добровольно и в сроки прибыли на службу и уже были восстановлены командирами, от уголовной ответственности за совершение военного уголовного правонарушения, в частности предусмотренного ч. 5 статьи 401 УК, зарегистрирован законопроект 13260 о внесении изменений в УК и УПК относительно ответственности за совершение уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением в условиях военного положения воинской части или места службы.
Это требует одновременного внесения изменений в ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и воинской службе». Поэтому законопроект 13346 предлагает исключить действующую норму о том, что военнослужащие, в отношении которых судом вынесено определение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК, обязаны безотлагательно, но не позднее 3 суток после вступления таким определением в законную силу, прибыть в указанные в определении воинские части (места прохождения воинской службы) для продолжения прохождения воинской службы. Также эта норма сейчас предусматривает, что со дня прибытия в воинские части (места прохождения воинской службы), но не позднее вступления таким определением в законную силу, для таких военнослужащих воинская служба и действие контракта продолжаются, возобновляются выплата денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
Автор: Наталя Мамченко
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